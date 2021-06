Lotta alla mafia: Ofs Sicilia, domani il quinto incontro della scuola di formazione socio-politica su “Legalità e giustizia nel solco di Rosario Livatino”

Continua l’esperienza della Scuola di formazione socio–politica dell’Ordine francescano secolare di Sicilia, nata dal desiderio dell’Ofs di dare risposta ai moniti della Chiesa in questo tempo e di ritornare alla semplicità delle origini della spiritualità francescana, ossia “una fraternità vissuta nel secolo per il secolo” – spiegano i promotori dell’iniziativa in una nota – in cui si possa essere capaci di “sviluppare una lettura culturale e sociopolitica delle problematiche del territorio, individuandone cause ed elaborando progetti lungimiranti che possano essere segno di speranza e di fiducia”. L’appuntamento, per il quinto incontro, è per domani alle 16.30, sul tema:” Convertitevi. Legalità e giustizia nel solco di Rosario Livatino”. Dopo i saluti del ministro regionale Fabrizio Lombardo, interverranno don Giuseppe Livatino, postulatore diocesano della causa di beatificazione di Rosario Livatino; Giuseppe Savagnone, responsabile di Tuttavia.eu, sito della Pastorale della cultura dell’arcidiocesi di Palermo; Paola Braggion, componente del Consiglio superiore della magistratura e ministra nazionale dell’Ofs d’Italia; Claudio Fava, presidente Commissione antimafia all’Assemblea regionale siciliana. Modererà l’incontro Carmelo Vitello, responsabile della formazione dell’Ofs di Sicilia. L’incontro sarà da remoto su piattaforma informatica e potrà essere seguito in diretta sul canale YouTube dell’Ordine francescano secolare di Sicilia.