Diocesi: Casale Monferrato, stasera cattedrale aperta per la “Lunga notte delle Chiese”. Verrà inaugurata la mostra “Angeli&Arcangeli”

Anche la diocesi di Casale Monferrato aderisce “Lunga notte delle Chiese” consentendo la visita notturna alla cattedrale di Sant’Evasio. Questa sera, dalle 18.30 alle 22.45, sarà possibile accedere al duomo. Nell’occasione sarà inaugurata la mostra “Angeli&Arcangeli” dell’artista Giovanni Bonardi curata dall’Ufficio Beni Culturali diocesano e allestita presso i matronei della cattedrale dai quali sarà possibile godere di una visione unica e speciale del nartece. “Le opere presentate in mostra – spiegano dal Museo del duomo – sono state ideate e realizzate durante i lunghi mesi di lockdown e si presentano come dei moderni ex voto attraverso i quali l’artista Giovanni Bonardi intende esprimere un’invocazione e allo stesso tempo un ringraziamento per tutto ciò che la vita, nonostante tutto, è in grado di offrire”. La mostra resterà visitabile fino al prossimo 4 luglio nelle giornate di sabato e domenica, dalle 15 alle 18, e in settimana, su prenotazione.