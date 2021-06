Dimissioni card. Marx: card. Hollerich (Comece), “profondo rispetto per la sua decisione” che è “risultato di profonda e coraggiosa riflessione interiore”

“Profondo rispetto” per la decisione presa dal cardinale Reinhard Marx di dimettersi da arcivescovo di Monaco e Frisinga. È quanto esprime il card. Jean-Claude Hollerich, presidente della Commissione degli episcopati dell’Unione europea (Comece), in una nota diffusa a poche ore dalla pubblicazione della lettera in cui il card. Marx spiega la decisione. “È con grande rispetto che ho ricevuto la notizia che il cardinale Reinhard Marx ha offerto a Papa Francesco le sue dimissioni da arcivescovo di Monaco e Frisinga”, scrive il presidente della Comece. “La decisione del cardinale deve essere il risultato di una profonda e coraggiosa riflessione interiore, verso la quale dobbiamo avere profondo rispetto. La sua decisione rispecchia la serietà che ha sempre caratterizzato la sua attività pastorale. Mi dispiace per le sue dimissioni ma ho un profondo rispetto per il cardinale Marx e per la sua decisione”. Il card. Hollerich ricorda che il card. Marx ha ricoperto dal 2012 al 2018 la carica di presidente della Commissione degli episcopali dell’Ue. “Nel 2018 – scrive infatti Hollerich – sono succeduto al cardinale Marx come presidente della Comece. Il suo contributo come Vescovo Delegato tedesco prima e come Presidente della Comece poi, è stato estremamente prezioso, rendendo la Comece un attore più dinamico nel dialogo con le istituzioni dell’Unione europea e nel contribuire a politiche incentrate sull’uomo a sostegno del bene comune”.