Assegno unico: De Palo (Forum famiglie), “buona norma transitoria, primo passo riforma epocale”

“L’Assegno unico approvato oggi con un decreto-legge è una buona norma transitoria e, soprattutto, il primo passo di una ‘riforma epocale’ come l’ha definita il presidente del Consiglio Mario Draghi agli Stati generali della natalità”: è il commento del presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo.

“È la prima volta che c’è una tale convergenza politica, sociale e mediatica su una riforma così importante, segno che si è compreso che la natalità è vitale per la ripartenza di tutto il Paese – prosegue De Palo –. Adesso bisogna trovare le risorse necessarie entro il 31 dicembre 2021 affinché nessuna famiglia ci perda, ma che, anzi, tutte ci guadagnino”. “Questo è il nodo del cambiamento culturale che dimostrerà di considerare i figli non un costo ma un investimento e di iniziare a far ripartire la natalità”, conclude il presidente del Forum.