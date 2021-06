Diocesi: Milano, il 7 giugno il cortometraggio di Dino Risi sulle Cinque Giornate a sostegno del Duomo

Un evento in streaming per raccontare al pubblico l’importanza di destinare il 5×1000 al Duomo di Milano e in particolare per i suoi cantieri di restauro nell’anno della pandemia. La Veneranda Fabbrica – annuncia la diocesi – spalancherà idealmente, ancora una volta, le porte del proprio Archivio per condividere una nuova preziosità della memoria della cattedrale: lo straordinario cortometraggio “1848” di Dino Risi, realizzato dal grande regista a cento anni dalle Cinque Giornate di Milano. “Come il tricolore innalzato sulla Madonnina è simbolo di speranza e di rinascita per la città nel 1848, il video di Risi rievoca quei lontani giorni per celebrare il testimone silenzioso che da secoli accompagna la vita di Milano”, si legge in un comunicato. Il Duomo, appunto, da cui è partito il risorgimento milanese: “Facendo memoria delle Cinque Giornate, il cortometraggio di Risi si fa ancora oggi attuale, auspicio per una rinascita di Milano dopo l’emergenza sanitaria”. L’evento sarà trasmesso in streaming lunedì prossimo, 7 giugno, alle 21, giorno in cui ricorre il 13° anniversario della scomparsa di Dino Risi, sul canale YouTube del Duomo di Milano (accessibile anche dal sito ufficiale) e dalla pagina Facebook ufficiale del Duomo di Milano. Un’anteprima assoluta per il pubblico del Duomo: a guidare idealmente l’evento sarà il presidente della Veneranda Fabbrica, Fedele Confalonieri, che lancerà un appello a sostenere i cantieri di restauro della Cattedrale con il 5×1000. Il film sarà introdotto per l’occasione da un commento del prof. Gianni Canova, rettore Università Iulm. Dopo tale anteprima, il video sarà disponibile esclusivamente online sul sito ufficiale, nella sezione dedicata ai titolari della Milano Duomo Card, accessibile con un codice riservato rilasciato dopo l’acquisto.