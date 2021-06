Riviste: Migranti Press, nel numero di giugno alcuni articoli su progetti realizzati grazie a fondi dell’8xmille

“Verso il mondo che vorrei” è il titolo della copertina del nuovo numero del mensile “Migranti Press” della Fondazione Migrantes. All’interno alcuni articoli su progetti realizzati grazie a fondi dell’8xmille come “Tutti in campo” della diocesi di Isernia-Venafro o “Educare senza confini”, un progetto educativo promosso da Sophia impresa sociale all’interno della campagna Cei “Liberi di partire, Liberi di restare”. E ancora l’educazione all’interculturalità con un articolo sugli alunni di origine araba nella scuola italiana.

Nel ricco numero anche un articolo sul neo vescovo ausiliare di Roma, mons. Benoni Ambarus, che ha la delega per la Pastorale della carità, dei migranti (in particolar rom e sinti) e l’Ufficio missionario; una intervista al presidente del Centro Astalli, p. Camillo Ripamonti su diritti, emarginazione e migranti ai tempi della pandemia. Come sempre spazio agli studenti internazionali con una intervista al direttore Migrantes di Torino, Sergio Durando, e sulla sua esperienza con questo mondo nel capoluogo piemontese. Si parla poi degli “italiani che…” con la figura d Cristina da Pizzano, una scrittrice italiana del Trecento alla corte del re di Francia, di iniziative pastorali con i rom come quella della Pasqua ortodossa a Latina con i volontari Migrantes e dell’impegno di alcune parrocchie a fianco degli amici del circo fermi a causa della pandemia nel territorio di Ascoli Piceno.