Diocesi: Trapani, domani l’ordinazione sacerdotale del carmelitano Salvatore Asta

Sarà ordinato presbitero il diacono Salvatore Maria Asta, sabato 5 giugno, alle 10.30, nel santuario della Madonna di Trapani per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli.

Il rito di ordinazione si terrà nel corso di una concelebrazione eucaristica che, a causa delle norme sanitarie anti Covid-19, sarà con ingresso contingentato. Il diacono Salvatore Asta ha 34 anni ed è trapanese; ha frequentato l’Istituto alberghiero e ha lavorato per alcuni anni in una farmacia. Dal 2012 è entrato nella comunità dei frati carmelitani iniziando anche gli studi teologici a Roma, all’Antonianum e poi alla Pontificia Università Gregoriana. Era stato ordinato diacono il 7 novembre scorso.