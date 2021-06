Editoria: Rivista Terrasanta, digitalizzati i 100 anni di pubblicazioni

In occasione del centenario della rivista Terrasanta, fondata dai francescani a Gerusalemme nel 1921 e dal 2006 pubblicata a Milano, è stata completata la digitalizzazione dell’intera raccolta delle annate. Da oggi, un archivio composto da migliaia di articoli, autori, fotografie e stampe d’epoca, episodi di cronaca e ritrovamenti archeologici che hanno segnato la storia del Medio Oriente, della Terra Santa e della Custodia francescana, è disponibile su chiavetta Usb al costo di 100 euro. Il lavoro di digitalizzazione, si legge in un comunicato stampa, è stato condotto tra Milano e Gerusalemme, con la scansione di tutti i numeri. Non si tratta, per l’esattezza, di 100 volumi, perché la pubblicazione fu sospesa tra il giugno 1940 e l’aprile 1946 a causa della Seconda guerra mondiale. L’esito finale di questo lavoro è una raccolta di documenti digitali (in formato pdf), che include anche gli indici generali a suo tempo compilati a Gerusalemme (indici analitici) e a Milano. Studiosi, biblioteche, Commissari di Terra Santa, conventi francescani, istituzioni accademiche e tutti coloro che sono interessati alla vita della rivista della Custodia di Terra Santa in lingua italiana hanno ora a disposizione un materiale di più agevole conservazione e consultazione rispetto alla versione cartacea del periodico.