Croazia: Università Cattolica, oggi e domani conferenza internazionale on line su clima e giustizia sociale

“Laudato si’- Verso il clima e la giustizia sociale”. È il tema della conferenza internazionale interdisciplinare che si apre oggi (fino a domani) a Zagabria presso l’Università Cattolica della Croazia. Con questo evento l’Università intende ricordare il sesto anniversario della enciclica di Papa Francesco e celebrare la chiusura di varie iniziative ad essa collegate, tra cui il progetto “Cro Laudato si’”. La conferenza gode del patrocinio della città di Zagabria e della “Fondazione Rhema” e vede tra i vari enti organizzatori, oltre all’Università, anche la Fraternità nazionale dell’Ordine francescano secolare (Ofs), il ministero croato dell’Economia e dello Sviluppo sostenibile, il Centro per la promozione della Dottrina sociale della Chiesa e l’Istituto francescano per la cultura della pace. Durante i lavori i partecipanti cercheranno di riflettere sull’impatto dell’enciclica sui temi della custodia del creato e dello sviluppo umano integrale come richiamato dal magistero papale. La conferenza riunisce rappresentanti di diverse Università. Relatore principale sarà Giuseppe Buffon, docente di Storia della Chiesa moderna e contemporanea presso la Pontificia Università Antonianum di Roma, che terrà una lezione sul tema “Dalla Laudato si’ verso una eco-spiritualità francescana. Limiti testuali e possibilità interpretative”. Seguiranno dibattiti in 10 panel, tre dei quali frequentati dagli studenti dell’Università. Nell’ambito della conferenza si terrà una mostra fotografica di Dražen Zetić. La mostra è disponibile sul link YouTube dell’Università Cattolica croata.