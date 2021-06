Diocesi: Pozzuoli, un parroco traduce alcuni testi della Bibbia in napoletano e realizza un cd per sostenere la Caritas “Don Pasquale Borredon”

Si chiama “Hesed” ed è il cd nato dall’idea di don Pasquale Di Giglio, parroco del Buon Pastore e San Francesco da Paola a Fuorigrotta, nella diocesi di Pozzuoli. Qualche giorno fa, il sacerdote ha lanciato l’iniziativa per sostenere la Caritas inter parrocchiale e anche i messaggi dei 3 brani contenuti nel disco. I proventi saranno devoluti in beneficenza all’Associazione “Caritas inter parrocchiale Don Pasquale Borredon”.

La parola “Hesed” nella Bibbia e in particolare dell’Antico Testamento compare per circa 245 volte e ha un valore sia teologico sia spirituale: definisce l’alleanza tra Dio e il suo popolo come un legame tra due persone che si amano. “Tenerezza, misericordia, comprensione, chinarsi su dolori e gioie altrui – spiega don Pasquale – è questo il Dio che Project Hesed vuole raccontare, sulla scorta dell’esperienza biblica e personale di ciascuno”.

I tre brani prodotti da Stefano Gargiulo sono “Cantico dei Cantici”, featuring Joe Mallo (Giovanni Marigliano); “Qoelet”, featuring Veronica Simioli, “Osea”, featuring Alex Romano.

Don Pasquale ha deciso di tradurre testi dalla Bibbia in napoletano per rendere accessibile a tutti la parola del Signore. “Project Hesed – continua il parroco – nasce proprio da questo desiderio, incontrare la parola di Dio in maniera giovane e fresca in un contesto, quello attuale, dove i termini che leggiamo o ascoltiamo, rischiano di rimanere vuoti perché non legati ad una concreta esperienza di vita. Attraverso i testi della Bibbia, soprattutto quelli dell’Antico Testamento, la volontà è quella di raccontare il desiderio di Dio che costantemente chiede relazione, affinché nessuno si senta mai più solo”.