Austria: abbazia di Schlägl, festa per i 900 anni dell’ordine dei premostratensi

I canonici regolari premostratensi dell’abbazia di Schlägl celebrano il 900° anniversario del loro ordine con un concerto il 5 giugno e una liturgia solenne domenica 6 giugno. Nel 1121 Norbert von Xanten, poi canonizzato, fondò una nuova comunità spirituale nella valle di Premontre, nel nord della Francia. Fu da qui che l’ordine dei premostratensi si diffuse rapidamente in molti Paesi europei. Il monastero dei premostratensi di Schlägl risale al 1218. 36 confratelli sono attualmente membri del monastero. “Siamo chiamati ad aiutare le persone a diventare pienamente umane e a fare tutto il possibile per costruire un mondo a misura di uomo”, ha affermato l’abate di Schlägl, padre Lukas Dikany, nell’ultimo numero del quotidiano ecclesiastico della diocesi di Linz. “San Norberto è un esempio per me nella ricerca instancabile di Dio e nella serietà del pentimento, l’orientamento della sua vita a Gesù Cristo. Non tutto era chiaro per Norberto quando si mise a seguire Cristo interiormente”, ha spiegato l’abate. Questa ricerca di Dio aiuta anche a incontrare bene le persone che lo cercano oggi anche nella comunità monastica. Secondo Dikany, “soprattutto in campo religioso molte persone si considerano pellegrini che fanno esperienza spirituale e vanno avanti”. Il monastero offre occasioni di incontro, silenzio e scambio: “Il nostro ordine vive secondo il motto: ‘ad omne opus bonum paratus’, ‘pronto per ogni opera buona’. Ciò vale per la pastorale, negli ospedali e nelle case di riposo, nelle scuole e in molti altri luoghi; esattamente dove c’è bisogno”, ha sostenuto l’abate. L’abbazia di Schlägl è anche un importante fattore economico per la regione: 180 persone trovano lavoro nelle strutture monastiche, per esempio nel birrificio e nella silvicoltura.