Ambiente: Fai Cisl, domani la terza edizione di “Fai bella l’Italia”

Si svolgerà domani 5 giugno, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, la terza edizione di “Fai bella l’Italia”, Giornata nazionale Fai Cisl per la cura dell’ambiente, finalizzata a sensibilizzare cittadini, istituzioni e imprese verso la salvaguardia del territorio. La campagna, svolta in collaborazione con Terra Viva-Associazione liberi produttori agricoli e Fondazione Fai Cisl studi e ricerche, coinvolge tutte le federazioni regionali del sindacato agroalimentare e ambientale della Cisl con 50 eventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e ambientale.

“È molto importante per la nostra Federazione consolidare queste azioni di rispetto e salvaguardia dell’ambiente proprie della filosofia di ‘Fai bella l’Italia’, per dare un forte messaggio di responsabilità, solidarietà, impegno civile”, dichiara il segretario generale, Onofrio Rota, che parteciperà all’iniziativa organizzata a Napoli, dove la Fai Cisl Campania ha scelto il Parco nazionale del Vesuvio per la pulizia, sfalcio e recupero della strada collegata all’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, di epoca borbonica. L’intervento di riqualificazione coinvolgerà operatori e dirigenti del sindacato e alcuni lavoratori e lavoratrici del comparto forestale e agroalimentare.

Al termine dell’iniziativa campana, alle ore 12, sempre dal Parco del Vesuvio, si terrà in diretta sulle pagine Facebook e YouTube della Fai Cisl nazionale un intervento divulgativo di Valerio Rossi Albertini, ricercatore del Cnr e testimonial della campagna, seguito da uno spettacolo-concerto. All’iniziativa parteciperanno insieme a Rota anche la segretaria nazionale, Raffaella Buonaguro, e Vincenzo Conso, presidente della Fondazione Fai Cisl studi e ricerche.

Molte iniziative sono già in via di svolgimento su tutto il territorio nazionale, con il coinvolgimento anche di associazioni, studenti ed enti locali. Tanti interventi sono in corso in tutto il territorio nazionale tramite piccoli gruppi di famiglie e onlus che stanno già postando sui social le immagini delle proprie iniziative con l’hashtag #faibellalitalia.