Conferenza sul futuro dell’Europa: prima plenaria il 19 giugno a Strasburgo. Selezione random per i 200 cittadini che formeranno i panel europei

Definito il programma per la sessione plenaria inaugurale della Conferenza sul futuro dell’Europa, la mattina del 19 giugno prossimo nell’emiciclo del Parlamento europeo a Strasburgo. I lavori della plenaria saranno guidati dai co-presidenti Ana Paula Zacarias, ministro portoghese Affari europei per il Consiglio, Guy Verhofstadt per il Parlamento e Dubravka Šuica per la Commissione. Dopo le introduzioni di rito, il primo punto prevede la presentazione e la discussione generale su “scopo e aspettative della Conferenza, inclusi i panel di cittadini europei, gli eventi nazionali e la piattaforma digitale multilingue”. Verrà quindi presentato il calendario delle riunioni sia della plenaria che dei panel. Alla discussione anche la proposta sull’organizzazione dei panel tematici: a ciascun panel parteciperanno 200 cittadini che saranno selezionati con un procedimento “random” per garantire la rappresentatività della diversità sociologica dell’Ue: si procederà al contatto telefonico (con generazione casuale di numeri telefonici fissi e mobili) di persone che, se accetteranno, riceveranno una lettera di mandato che spiegherà loro che cosa sono chiamati a fare. Un terzo dei membri di ogni panel sarà comunque tra i 16 e i 25 anni. 20 rappresentanti di ogni panel parteciperanno anche alle Plenarie. Ci saranno dei “team di professionisti” che seguiranno la loro preparazione ai metodi di lavoro e che prepareranno anche il protocollo da seguire in fase deliberativa. I panel si riuniranno tra l’autunno 2021 e la primavera 2022, almeno tre volte. Produrranno raccomandazioni per la Plenaria che, se approvate confluiranno nel rapporto finale. I temi individuati per i quattro panel sono rispettivamente democrazia europea, valori, diritti, stato di diritto, sicurezza; cambiamento climatico, ambiente e salute; economia più forte, giustizia sociale, lavoro e istruzione, gioventù, cultura, sport e trasformazione digitale; Ue nel mondo e migrazione. Sulla piattaforma digitale della Conferenza sono ora disponibili anche le indicazioni per organizzare panel dei cittadini a livello nazionale.