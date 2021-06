Polonia: domani sera il raduno dei giovani a Lednica

“Mi unisco spiritualmente ai giovani che, già da venticinque anni, in questi giorni si radunano a Lednica, alle fonti battesimali della Polonia, per rinnovare la loro adesione a Cristo”, ha detto Papa Francesco durante l’udienza di mercoledì 2 giugno, auspicando che lo Spirito Santo “apra i cuori all’ascolto, riaccenda l’amore per Cristo e consolidi la fedeltà alla sua Parola!” dei partecipanti alla manifestazione. Il 25° incontro di Lednica, organizzato anche quest’anno on line, sarà dedicato soprattutto alla preghiera per la Chiesa, spiegano i promotori che intendono adottare il “Manifesto della semplicità” che sarà “una risposta data a san Giovanni Battista” che invitava a “raddrizzare i sentieri del Signore”. “Con l’aiuto di san Giovanni Battista vorremmo riscoprire lo spazio della fede, quella individuale ma anche nella comunità della Chiesa e nelle relazioni con altre persone”, ha spiegato Anna Kauczor, una delle organizzatrici di Lednica 2021.

Gli incontri dei giovani a Lednica iniziati nel 1997, ogni anno radunano più di centomila persone intente, dopo alcune ore di preghiera e riflessione, a riconfermare la loro personale scelta della sequela di Cristo. Due anni fa, nel 2019 a Lednica erano presenti oltre 150mila persone mentre l’anno scorso, il primo raduno organizzato a causa della pandemia solo on line, ha riscontrato l’adesione di più di 130mila fedeli.