Scuola: presentato Piano per transizione ecologica e culturale. Floridia (sottosegr. Istruzione), “un miliardo di investimenti e 200 nuovi istituti a efficienza energetica”

Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e la sottosegretaria Barbara Floridia hanno presentato, questa mattina, “Rigenerazione Scuola”, il Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole, pensato nell’ambito dell’attuazione dell’Agenda 2030 Onu. “Oggi apriamo un capitolo importante: la formazione e l’educazione alla sostenibilità. Lo facciamo con una parola meravigliosa, Rigenerazione. Lavoriamo a una nuova capacità di agire per l’ambiente, partendo dalla scuola, che è il battito della comunità”, ha detto Bianchi in apertura dell’evento.

“Se riusciremo a educare i giovani a un nuovo modo di abitare il mondo, riusciremo a cambiare il Paese”, ha osservato Floridia, secondo la quale “la scuola è il luogo giusto per farlo”. Educare i più giovani ad abitare il mondo in modo diverso, a ragionare sul lungo periodo, ponendo maggiore attenzione ai temi ambientali, alla sostenibilità delle nostre economie e dei nostri stili di vita, progettando nuovi mestieri che sappiano guardare al futuro rispettando ciò che ci circonda: questi gli obiettivi del Piano presentato oggi per la cui attuazione, ha annunciato la sottosegretaria, “è previsto più di un miliardo di investimenti e la realizzazione di 200 scuole nuove a efficienza energetica”. Quattro i pilastri della transizione ecologica e culturale della scuola: la rigenerazione dei saperi, delle infrastrutture, dei comportamenti e delle opportunità.

Durante la presentazione del Piano è stato trasmesso un video messaggio della presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza.