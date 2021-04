Spagna: card. Omella (presidente vescovi), “al centro dell’Assemblea plenaria l’approvazione delle linee di azione pastorale per il 2021-2025”

“L’incontro dei vescovi di questa settimana ha un profilo programmatico. Punto centrale della nostra Assemblea plenaria sarà l’approvazione delle linee di azione pastorale della Conferenza episcopale spagnola (Cee) per il quinquennio 2021-2025”. Lo ha annunciato oggi il card. Juan José Omella, arcivescovo di Barcellona e presidente della Conferenza episcopale spagnola (Cee), nel discorso inaugurale della Assemblea plenaria della Cee. “Studieremo il documento intitolato ‘Fedeli all’invio missionario. Chiavi di lettura dell’attuale contesto, quadro ecclesiale e linee di lavoro’, su cui abbiamo lavorato in questi mesi e di cui era già stata presentata una bozza alla precedente Assemblea plenaria, nel novembre dello scorso anno. Con questo documento intendiamo rispondere alla sfida dell’evangelizzazione nell’odierna società spagnola e indicare le priorità della Conferenza episcopale spagnola, le sue Commissioni e servizi per i prossimi cinque anni”, ha aggiunto.

Il cardinale ha assicurato: “Sono tre gli assi principali che, in sintonia con Papa Francesco e con la Chiesa universale, strutturano e motivano queste linee di azione: conversione pastorale, discernimento e sinodalità. Il nostro obiettivo è che la Chiesa in Spagna, sia nella sua presenza sociale sia nella sua organizzazione interna, nella sua missione e nella sua vita, si metta in cammino verso il Regno promesso, in un itinerario missionario, in un cammino di evangelizzazione”.