Solidarietà: Università europea Roma, giovedì la premiazione del concorso “Uer’s Got Talent” ispirato ai temi sociali

Si terrà giovedì 22 aprile alle 14.30 la premiazione di Uer’s Got Talent, concorso artistico ispirato a temi sociali, organizzato dall’Ufficio formazione integrale dell’Università europea di Roma (Uer).

I giovani hanno partecipato inviando i loro video, non semplici esibizioni del loro talento artistico ma, come da regolamento, ispirati a temi sociali e di solidarietà: il dialogo, l’accoglienza, l’ascolto, l’immigrazione, la disabilità, le dipendenze, il sostegno per i poveri, gli emarginati e gli invisibili della nostra società. Ospite della premiazione sarà l’atleta paralimpica di triathlon Chiara Vellucci.

“Siamo giunti al termine della prima edizione di Uer’s Got Talent”, spiega Matteo Anastasi, coordinatore delle attività sportive ed extracurriculari dell’Ateneo. “Gli studenti nei loro video sono riusciti a conciliare creatività e sensibilità, mostrando talento artistico e una grande attenzione per i temi sociali”. Particolare soddisfazione per la partecipazione di Chiara Vellucci alla premiazione: “Un esempio virtuoso di dual career: atleta agonistica, con europei e mondiali di categoria disputati, e studentessa universitaria, oggi dottoressa magistrale in economia”.

La premiazione di “Uer’s Got talent” si terrà in videoconferenza. Per vederla si può richiedere il link scrivendo a sport.extracurriculari@unier.it