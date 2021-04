Haiti: Saturné (presidente vescovi), “liberata la madre di un sacerdote, gli altri preti e suore ancora no”

È Oxane Dorcélus, madre di padre Jean Anel Joseph, la prima persona liberata dalla gang che ha rapito domenica 11 aprile 5 sacerdoti, 2 suore e 3 familiari di padre Joseph vicino a Port-au-Prince. Tra loro due francesi, padre Michel Briand, 67 anni, che vive sull’isola da molti anni, e suor Agnès Bordeau, delle Sœurs de la Providence de la Pommeraye. “Fino ad ora non sono stati ancora liberati gli altri ostaggi”: lo ha confermato poco fa al Sir mons. Launay Saturné, arcivescovo di Cap-Haïtien e presidente della Conferenza episcopale haitiana, dopo alcune anticipazioni di stampa diffuse nelle ultime ore. La signora haitiana, di circa 70 anni, era in precarie condizioni di salute. Avrebbe raccontato che gli ostaggi sono nascosti in un bosco, con mani e piedi legati. Secondo il giornale “Le Telegramme” sarebbe stato pagato un riscatto di 50.000 dollari. Le trattative sono state affidate alla Società dei Sacerdoti di Saint Jacques, a cui appartengono i 5 sacerdoti rapiti.