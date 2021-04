Conferenza sul futuro dell’Europa: lancio piattaforma digitale. Costa (Consiglio), “prepararsi al dopo pandemia per una Ue più giusta, verde e digitale”

“È giunto il momento per i nostri cittadini di condividere attivamente le loro maggiori preoccupazioni e le loro idee. Questa discussione non potrebbe avvenire in un momento più rilevante”. È il primo ministro del Portogallo António Costa, a nome della Presidenza del Consiglio Ue, a intervenire a proposito del lancio della piattaforma online per la Conferenza sul futuro dell’Europa. Di fatto si tratta di una inedita modalità di partecipazione democratica su larga scala. “Dobbiamo prepararci ora, in modo da uscire da questa crisi ancora più forti, e quando supereremo la pandemia saremo pronti per il futuro”, insiste Costa. “Ci auguriamo di continuare a costruire insieme l’Europa del futuro, un’Europa più giusta, più verde e più digitale che risponda alle aspettative dei nostri cittadini”.