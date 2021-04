Custodia del Creato: Antonianum, giornata di studio online su “Natura e creazione”

Si svolgerà online, mercoledì 5 maggio, dalle 9, la giornata di studio interfacoltà della Pontificia Università Antonianum su “Natura e creazione: scienze filosofiche, giuridiche, teologiche e naturali in dialogo per la cura della casa comune”. La giornata sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dell’Università.

Nel corso dell’iniziativa, moderata dalla Simona Paolini, decano della Facoltà di Diritto Canonico, dopo il saluto di Agustín Hernández Vidales, rettore dell’Università, interverranno: il professor David Volgger su “Laudato si’ e la questione ermeneutica”; il professor Giuseppe Tanzella-Nitti su “La natura come creazione: una prospettiva teologico-fondamentale”; il professor Luca Parisoli su “Agostino sulla Genesi e una metafisica non-naturalistica: suggestioni sul Creato nella Scolastica francescana”. Al termine le conclusioni, a cura del professor Carlos Alberto Gutierrez Velasco.