Charta Oecumenica: Consiglio delle Chiese cristiane di Milano organizza confronto on line per “rilanciare” gli impegni

Per ricordare i vent’anni della Charta Oecumenica, il Consiglio delle Chiese cristiane di Milano (Cccm) ha organizzato un incontro on line di confronto proprio nel giorno dell’anniversario della firma di quell’importante documento, il prossimo 22 aprile. “Questo momento vorrebbe essere un’occasione non tanto celebrativa ma di vero e proprio rilancio di quanto è lì contenuto”, ha spiegato Francesco Castelli, presidente del Cccm. Al confronto parteciperanno tre interlocutori che rappresentano le tre principali denominazioni cristiane presenti in Italia: il cattolico don Giuliano Savina, direttore dell’Ufficio nazionale della Conferenza episcopale italiana per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, il pastore valdese Paolo Ricca e padre Traian Valdman appartenente alla Chiesa ortodossa rumena. A moderare il dibattito la giornalista Sir, Sarah Numico. L’incontro sarà fruibile sul profilo Facebook del Cccm a partire dalle 18. Alle 19 invece su invito del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee) e della Conferenza delle Chiese (Cec), sarà possibile collegarsi alla celebrazione ecumenica organizzata per questo speciale anniversario (profilo YouTube della Cec).