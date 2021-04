Sovrano Ordine di Malta: “nessuna relazione con organizzazioni di stampo criminale”

“In riferimento ad alcune notizie diffuse nei giorni scorsi da alcuni organi di stampa secondo cui Nicolino Grande Aracri apparterrebbe al Sovrano Ordine di Malta, precisiamo che tale informazione è falsa e infondata, come già lo stesso Ordine di Malta ha peraltro più volte comunicato in precedenza con varie smentite”. È quanto si legge in una nota, diffusa oggi, in cui il Sovrano Ordine di Malta spiega precisa di non avere “alcuna relazione con organizzazioni di stampo criminale”. I membri dell’Ordine di Malta, che è un ordine religioso laicale della Chiesa cattolica ed Ente di diritto internazionale fondato quasi mille anni fa, “vengono ammessi in base ad una precisa, lunga ed attenta selezione”, si precisa nel comunicato: “È da escludere che un appartenente alla criminalità organizzata possa essere chiamato a far parte del nostro Ordine”. “Ci preme ribadire che ci sono persone ed organizzazioni in diverse parti del mondo che fanno uso del nostro nome o di nomi similari al nostro per perseguire soprattutto scopi di lucro”, la denuncia della nota: “Questi organismi oltre a creare equivoci e confusione, danneggiano la buona fede di quanti vi finiscono coinvolti”. Il Sovrano Ordine di Malta ha una storia di quasi mille anni, dal 1834 ha la sua sede di governo a Roma. Ente primario di diritto internazionale, intrattiene rapporti diplomatici bilaterali con 110 Stati tra cui la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ed ha rappresentanze ufficiali presso le Nazioni Unite, l’Unione europea e numerose organizzazioni internazionali. Le attività svolte in oltre 120 Paesi del mondo si sviluppano nell’assistenza medico-sociale e nel soccorso prestato alle vittime di conflitti o di calamità naturali.