Conferenza sul futuro dell’Europa: lancio piattaforma digitale. Von der Leyen, “tutti hanno la possibilità di plasmare il futuro dell’Ue”

“Fai sentire la tua voce”; “Il futuro è nelle tue mani”: sono tra gli slogan che accompagnano il varo della piattaforma digitale che consentirà ai cittadini dei 27 Paesi Ue di partecipare alla Conferenza sul futuro dell’Europa, la quale dovrà riformare le istituzioni comunitarie e assegnare il giusto peso agli stessi cittadini nei processi decisionali. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato: “Salute, cambiamento climatico, posti di lavoro buoni e sostenibili in un’economia sempre più digitale, lo stato delle nostre società democratiche: stiamo invitando gli europei a parlare, ad affrontare le loro preoccupazioni e a dire in quale Europa vogliono vivere”. Von der Leyen ha aggiunto: “Con questa piattaforma dei cittadini, stiamo dando a tutti l’opportunità di contribuire a plasmare il futuro dell’Europa e di impegnarsi con altre persone da tutta Europa. Questa è una grande opportunità per riunire virtualmente gli europei”. In una nota di presentazione, diffusa a Bruxelles, si legge: “La Conferenza sul futuro dell’Europa è un esercizio senza precedenti, aperto e inclusivo di democrazia deliberativa. Cerca di dare a persone di ogni estrazione sociale, in tutta Europa, maggiore voce in capitolo su ciò che si aspettano dall’Unione europea, il che dovrebbe aiutare a guidare la futura direzione e definizione delle politiche dell’Ue”.