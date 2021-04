Austria: festa per il diaconato a Vienna e Graz. Sette seminaristi e sette uomini sposati al servizio delle diocesi

La Chiesa cattolica di Vienna e di Graz sono in festa per l’ordinazione diaconale di sette seminaristi che saranno prossimamente ordinati sacerdoti e sette uomini con famiglia consacrati al diaconato permanente. Sabato 17 aprile il vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di Vienna, mons. Franz Scharl, ha consacrato sette candidati nella chiesa di San Pietro Canisio. Christoph Dippl, Mark Eylitz, Maciej Janaszak e Thorsten Rabel appartengono al seminario arcivescovile di Vienna, mentre Billy Yap Camba, Alonso Ramirez e Leandro Venegas al collegio missionario diocesano “Redemptoris Mater”. La loro ordinazione diaconale, tappa fondamentale per il cammino sacerdotale, è motivo di grande speranza per la comunità cattolica viennese, anche nell’attesa di ulteriori dodici seminaristi che sempre sabato, ma a Stammersdorf, hanno ricevuto lettorato e accolitato. È stato invece annunciato dalla diocesi di Graz che il vescovo, mons. Wilhelm Krautwaschl, consacrerà sette uomini come diaconi permanenti in occasione della prossima domenica 3 maggio: i sette candidati – Kurt di Bernado, Bernhard Mürzl, Christian Strempfl, Franz Habith, Heinz Hödl, Johann Rauscher e Günther Kaponig – sono tutti sposati. Lavorano in un’ampia varietà di settori e svolgeranno le loro funzioni di diaconi permanenti su base volontaria in diverse istituzioni diocesane, collaborando con le parrocchie negli impegni diaconali.