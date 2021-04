Rai Due: “O anche no”, nella puntata del 23 aprile intervista a Niccolò Agliardi e le ricette di uno chef non vedente

Andrà in onda, venerdì 23 aprile, su Rai Due, alle 00.30, e domenica 25 aprile, in replica alle 9.10, il consueto appuntamento con “O anche no”, il programma dedicato all’inclusione e alla solidarietà realizzato con Rai per il Sociale.

Paola Severini Melograni incontra Niccolò Agliardi, recente vincitore dei Golden Globe come coautore della canzone “Io sì” di Laura Pausini, canzone candidata all’Oscar. E poi il collegamento con il presidente della Figc, Gabriele Gravina, per parlare ancora di calcio paralimpico e non solo. Per il cooking show inclusivo, questa volta, a Roma per scoprire il ristorante “Acciuga”, dove uno chef non vedente, aiutato da uno vedente, proporrà le sue specialità. Da non perdere come sempre la musica dei Ladri di Carrozzelle, Stefano Disegni con le sue vignette satiriche, Rebecca Zoe De Luca con le notizie dal mondo dell’adolescenza e il “prestigiattore” Andrea Paris. “O anche no” è scritto da Maurizio Gianotti, Giovanna Scatena e Paola Severini Melograni con la regia di Davide Vavalà.