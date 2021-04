Conferenza sul futuro dell’Europa: lancio piattaforma digitale. Sassoli, “strumento per dare voce ai cittadini e influenzare le decisioni”

Il Comitato esecutivo della Conferenza sul futuro dell’Europa, composto da rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea, ha presentato oggi la piattaforma digitale multilingue per la Conferenza sul futuro dell’Europa, invitando tutti i cittadini dell’Ue a “contribuire a plasmare il proprio futuro e quello dell’Europa nel suo insieme”. La piattaforma è disponibile in 24 lingue, “consentendo ai cittadini di tutta l’Unione di condividere e scambiare le proprie idee e opinioni attraverso eventi online”. L’avvio ufficiale della Conferenza è previsto per il prossimo 9 maggio, Festa d’Europa. Ma sin da ora ci si può iscrivere sulla piattaforma per prendervi parte. Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha dichiarato: “La piattaforma rappresenta uno strumento chiave per consentire ai cittadini di partecipare e avere voce in capitolo sul futuro dell’Europa. Dobbiamo essere certi che le loro voci vengano ascoltate e che abbiano un ruolo nel processo decisionale, indipendentemente dalla pandemia Covid-19”. La Conferenza, infatti, almeno nei primi mesi si svolgerà on line. “La democrazia europea, di tipo rappresentativo e partecipativo, continuerà a funzionare – ha aggiunto Sassoli – qualunque cosa accada, perché il nostro futuro condiviso lo richiede”.