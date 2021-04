Anno Famiglia Amoris Laetitia: il 23 e 24 aprile due giornate sul “discernimento”

Due giornate di riflessione sull’esperienza delle chiese locali riguardo la pratica del discernimento. Ad organizzarle, nell’Anno “Famiglia Amoris Laetitia” indetto dal Papa, è il gruppo i docenti del Diploma in pastorale familiare della Pontificia Università Gregoriana, coordinato dal Dicastero per i Laici, la famiglia e la vita. “Abbiamo scelto di affrontare il tema del discernimento perché è forse il meno immediato da mettere a fuoco”, spiega il direttore del Diploma, padre Miguel Yanez: “Ognuno pensa di sapere che cosa sia, ma cosa intende Amoris Laetitia con discernimento? Cosa significa fare discernimento nella famiglia e per la vita delle famiglie, nelle diverse stagioni di progettualità, tra crescita e crisi? Cosa significa fare discernimento in questo contesto di pandemia?”. Le due giornate del “Forum sul discernimento in ambito familiare” si svolgeranno il 23 e 24 aprile. I lavori saranno aperti nel pomeriggio di venerdì 23 aprile (ore 16.30) dai saluti del card. Kevin Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, e di p. Nuno da Silva Gonçalves, rettore della Pontificia Università Gregoriana. I docenti del Diploma in Pastorale familiare offriranno poi alcune riflessioni sulla ricezione della pratica del discernimento nella pastorale familiare (Emilia Palladino); sul rapporto tra generazioni, adolescenza, discernimento e Covid (Paolo Benanti, Antonietta Valente); sulle sfide pastorali poste dalla fragilità dei legami (Giorgio Bartolomei, Giulio Parnofiello). Nella mattina di sabato 24 aprile, alle 9.30 – dopo i saluti di mons. Dario Gervasi, vescovo delegato per la Pastorale Familiare della diocesi di Roma, e di p. Philipp Renczes, decano della Facoltà di Teologia, Gregoriana – si affronterà il discernimento tra etica, affetti e corpo (Maria Cruciani e Giovanni Salonia), il luogo ecclesiale del discernimento (Giuseppe Bonfrate e Stella Morra) e la sfida di discernere davanti a situazioni inedite (Miguel Yanez). Le giornate di riflessione si potranno seguire sia tramite il canale Youtube della Gregoriana sia sul sito dedicato all’Anno Famiglia Amoris Laetitia del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.