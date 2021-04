Movimento Focolari: Jesi, 3 appuntamenti per far conoscere Chiara Lubich e il carisma dell’unità

La comunità del Movimento dei Focolari, presente nella diocesi di Jesi, vuol far conoscere “il carisma dell’unità donato alla serva di Dio Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari”. Da poco si è concluso il centenario della nascita di Chiara Lubich, occasione per approfondire quello che Chiara ha detto e ha fatto, mostrando l’attualità del suo messaggio. Il Movimento dei Focolari di Jesi propone tre momenti in diretta Zoom sugli insegnamenti di Chiara. Il primo il 23 aprile, alle 18,30, sul tema “Nella Chiesa, mia madre, sarò Maria”, nel quale si approfondirà il rapporto di Chiara con la Chiesa, il profilo mariano. L’altro appuntamento il 28 maggio sul tema “Una nuova primavera nella Chiesa: Chiara Lubich e i movimenti ecclesiali”, per aiutare “ciascuno di noi a uscire dal proprio individualismo ecclesiale”. Infine, il 25 giugno si tratterà il tema “Chiara Lubich: l’amicizia spirituale via alla cultura del dialogo”. Gli incontri sono tenuti da esperti conoscitori del carisma dell’unità. Gli appuntamenti verranno trasmessi in diretta sul canale Zoom con i seguenti codici di accesso: Id 99940873119; password: 163471.