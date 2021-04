Coronavirus Covid-19: Costa Rica, i vescovi convocano per giovedì 22 aprile una giornata speciale di preghiera

La Conferenza episcopale della Costa Rica (Cecor) ha convocato, per giovedì prossimo, 22 aprile, una Giornata speciale di preghiera per la situazione della pandemia causata dal Covid-19. “Esprimiamo la nostra solidarietà a tutto il popolo” scrivono i vescovi, mentre si assiste a un nuovo aumento dei contagi. Il Paese è il secondo dell’America Centrale per numero di casi: 228.577 con 3.071 morti.

“Chiediamo a tutti di essere responsabili, perché solo insieme possiamo superare questa grave epidemia. Lo faremo se rispetteremo fedelmente le misure sanitarie richieste dalle autorità”, scrivono i vescovi che hanno anche chiesto alla popolazione di “raddoppiare gli sforzi per evitare la saturazione e il collasso dei sistemi sanitari”. È stato chiesto “ai sacerdoti di tutte le comunità parrocchiali del Paese di organizzare e spiegare questo speciale momento di preghiera”, per il quale la Commissione liturgica nazionale fornisce un sussidio.

Afferma mons. Daniel Blanco, vescovo ausiliare di San José e segretario generale della Cecor: “Chiederemo a Dio la cessazione della pandemia, pregheremo per l’eterno riposo dei morti, per la consolazione dei familiari, per la guarigione dei malati e perché rafforzi tutti coloro che si sono dedicati e si stanno dedicando all’assistenza degli infermi. Inoltre pregheremo per le autorità perché operino per il bene comune e custodiscano la popolazione, soprattutto i più vulnerabili”.