Tv2000: “Allievi”. Messa (min. Università), “grazie ai giovani medici per contributo dato in emergenza Covid”

“In qualità di ministro dell’Università e della Ricerca e di medico, invio il mio più caloroso augurio agli specializzandi di Medicina e chirurgia della Università Cattolica presso il Policlinico Gemelli di Roma per la partecipazione a questa interessante iniziativa che contribuisce a comunicare e avvicinare la società alla quanto mai fondamentale professione medica”. Lo scrive il ministro Maria Cristina Messa, in occasione della presentazione odierna, presso il Gemelli, della docu-serie tv “Allievi”, dedicata ai medici specializzandi della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica e che andrà in onda su Tv2000 dal 15 marzo. Dopo avere rivolto un saluto al rettore dell’Ateneo Franco Anelli, al preside della Facoltà di Medicina e chirurgia Rocco Bellantone e al presidente dell’Ordine dei medici Filippo Anelli, il ministro spiega nel suo messaggio che “scegliere di studiare medicina rappresenta una vocazione, un percorso formativo e professionale arricchente per cui occorrono dedizione, competenza, predisposizione alla cura e alla responsabilità. Quella responsabilità a cui oggi sono chiamati i tanti giovani medici che colgo l’occasione di ringraziare per aver dato un prezioso contributo in questa difficile emergenza”. Infine l’assicurazione che il ministero dell’Università e della ricerca è “già al lavoro nell’agevolare percorsi di formazione che valorizzino le soft skills e nel rinforzare il legame tra Università e sistema sanitario nazionale”.