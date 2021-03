Diocesi: Crotone, un centro di co-working per la formazione professionale dei giovani

Promuovere l’imprenditoria giovanile in Italia e negli Usa sul solco delle attività già in corso nel Social Hub-Crotone. Lo prevede un progetto dell’Associazione Sabir, braccio operativo della Caritas di Crotone-Santa Severina, e la Filitalia International, fondazione americana con sede a Philadelphia, impegnata nel settore della promozione della cultura italiana negli Stati Uniti.

Il “Social hub”, gestito dall’Associazione Sabir dal 2018, nasce con l’intento di creare un centro di co-working, aggregazione comunitaria e formazione professionale con principali destinatari i giovani residenti nel territorio della provincia di Crotone. “Lo spazio è stato ed è uno strumento di formazione continua, occasione di crescita personale, di scambi culturali, palestra di dialogo e tolleranza”. Il centro offre attività formative indirizzate all’acquisizione di competenze innovative. Una formazione specifica è dedicata alla ricerca di impiego (preparazione del curriculum, colloquio, costruzione del portfolio delle competenze, valorizzazione delle capacità e delle specificità culturali). Il centro fornisce anche un corso di formazione/tutoraggio per promuovere attività di start-up, incoraggiando i giovani a presentare una loro propria idea di impresa che sappia coniugare il bagaglio di competenze e ricchezze culturali possedute con le specificità del contesto in cui si interviene. A cadenza mensile si tengono incontri e dibattiti aperti a tutti e micro-percorsi formativi. Sono già stati realizzati dei corsi di formazione sull’autoimprenditorialità, con la partecipazione di esperti di settore, di Invitalia e Ismea, corsi di lingua francese, inglese e araba, corsi di grafica e fumetto. Il progetto si articolerà in un programma di formazione di 120 ore complessive, una serie di incontri con esperti e potenziali partner americani e, situazione sanitaria permettendo, un viaggio a Philadelphia nell’autunno 2021. Il percorso formativo sarà online fino a eventuali positive modifiche della situazione pandemica.