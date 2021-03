Coronavirus Covid-19: Trento, mons. Tisi sempre in isolamento. Le sue condizioni sono stabili

L’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, risultato positivo al Covid-19 sabato 20 febbraio, prosegue l’isolamento nella propria abitazione. Lo rende noto oggi l’arcidiocesi. “Le condizioni di don Lauro sono stabili e sotto costante controllo medico, per favorirne la graduale e completa ripresa – si legge nella nota -. L’arcivescovo ringrazia per gli attestati di affetto e di vicinanza che gli sono giunti in questi giorni da tutta la diocesi”. In merito allo stato di salute di mons. Tisi, il vicario generale, don Marco Saiani, ha aggiornato nella serata di ieri i sacerdoti e, attraverso di loro, le comunità parrocchiali. Nel suo messaggio, don Saiani invita anche “alla preghiera personale e comunitaria per l’arcivescovo e per tutti gli ammalati, i loro familiari e gli operatori sanitari,” “mentre affidiamo – sottolinea – alla misericordia del Padre i nostri fratelli e sorelle defunti”.