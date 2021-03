Povertà assoluta: De Palo (Forum famiglie), “si diffonde come il contagio. Subito aiuti congrui per le famiglie in difficoltà”

“I dati Istat divulgati oggi sulla crescita del numero di famiglie in povertà assoluta rispetto a un anno fa devono farci riflettere. La situazione è molto grave. Nonostante siano state e continuino a essere la spina dorsale di un Paese in emergenza, questo stesso Paese le sta mettendo ulteriormente in difficoltà”. Così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, commentando le stime preliminari diffuse oggi sulla povertà assoluta e le spese per consumi delle famiglie per l’anno 2020.

Dati che, secondo De Palo, spiegano il “perché è urgente che si approvi l’assegno unico e universale anche al Senato, con tutti i decreti attuativi, e che arrivino aiuti concreti e congrui a tutti i nuclei familiari, per contrastare un’ulteriore crescita delle famiglie in condizioni di difficoltà”.

“Sappiamo che la prima causa di povertà in Italia è la perdita del lavoro del capofamiglia e che la seconda è la nascita di un figlio”, prosegue il presidente nazionale del Forum famiglie: “Chiediamo al Governo d’intervenire là dove la situazione è potenzialmente più a rischio, ovvero dove ci sono figli da crescere, seguire, accudire e sostentare e i genitori non hanno più un lavoro a causa della pandemia”.