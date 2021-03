Papa in Iraq: Custodia di Terra Santa, 4 giorni di preghiera per accompagnare la visita

Iraq, Papa Francesco

Alla vigilia della partenza di Papa Francesco per l’Iraq (5-8 marzo), il custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, ha invitato tutti i frati della Custodia che ha conventi e santuari sparsi in tanti Paesi, tra cui, Israele, Palestina, Cipro, Giordania, Libano, Siria, Egitto, ad accompagnare il viaggio con la preghiera. Da domani e fino a lunedì (giorno della partenza dall’Iraq), i frati sono chiamati “venerdì 5 marzo a offrire una giornata di digiuno e a pregare la Via Crucis; sabato 6 marzo la recita comunitaria del Rosario e la lettura del cap. VIII della ‘Fratelli tutti’ dedicato alle religioni a servizio della fraternità nel mondo; domenica 7 marzo l’Ufficio vigiliare al Santo Sepolcro e la successiva messa al Calvario saranno in suffragio per le vittime di guerra e per la pace nel mondo; l’8 marzo, giorno accompagneremo il rientro del Santo Padre con la preghiera personale”.