Giovane morto accoltellato a Formia: Garlatti (garante infanzia) invia una segnalazione all’Ordine dei giornalisti

Carla Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, ha richiamato l’attenzione del presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti Carlo Verna sul modo in cui sono stati riportati dalla stampa i fatti di cronaca avvenuti a Formia, in provincia di Latina, lo scorso 15 febbraio e che hanno visto come protagonisti alcuni minorenni. A seguito di una rissa è rimasto ucciso un 17enne, un adolescente è stato ferito e un altro minore è stato accusato del delitto.

“Ho sottoposto alla valutazione del presidente dell’Ordine dei giornalisti alcuni articoli nei quali sono stati resi noti i nominativi, in particolare quello dell’accusato, o altri elementi identificativi dei minorenni coinvolti – dichiara Garlatti in una nota- . Effettuati i dovuti accertamenti per verificare se quanto segnalato risulti in conflitto con la deontologia dei giornalisti e definite le eventuali responsabilità, auspico che si realizzino comunque ulteriori iniziative di sensibilizzazione e formazione a favore dei professionisti dell’informazione”.