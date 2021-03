Quaresima: Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, on line una mostra sull'”Uomo della Sindone”

“Chi è l’Uomo della Sindone?”: è il titolo della mostra on line che l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum propone, in esclusiva, durante il periodo di Quaresima. Dal 22 al 28 marzo sarà possibile visitare la mostra gratuitamente e direttamente on line per scoprire, anche a distanza, chi è l’”Uomo della Sindone”. Considerato da molti una reliquia dello stesso Gesù Cristo verrà spiegato, attraverso contributi video e interventi di esperti, “cos’è questo misterioso telo di lino dove è impressa la figura di un corpo torturato e crocifisso, cosa ci dice la scienza contemporanea e perché si rivolge così intensamente al nostro cuore”, spiega una nota dell’Ateneo. La mostra sulla Sindone, chiarisce la nota, “offre un panorama unico sull’argomento, grazie ai tanti materiali presenti, quali riproduzione su dimensioni naturali della Sindone; percorso storico-didattico dal suo inizio fino ai nostri giorni, presentazione del dibattito scientifico sull’autenticità, le caratteristiche, alla luce delle ricerche compiute negli ultimi anni; statua di bronzo dell’uomo della Sindone, opera dello scultore Luigi E. Mattei; gli ologrammi dell’Uomo della Sindone prodotti da Petrus Soons; studio della Passione di Cristo alla luce della Sindone; ricostruzione di alcuni degli oggetti della Passione: i chiodi, la corona di spine, i flagelli; riproduzione in scala del Santo Sepolcro ai tempi di Gesù; presentazioni multimediali sulla Sindone. La mostra, conclude la nota, “si rivolge e offre oggi, a tutti gli interessati nei vari Paesi del mondo, un’opportunità in più di conoscenza; approfondendo il suo valore, la sua autenticità, il suo significato e il suo messaggio e portare avanti il dialogo fra scienza e fede”. Sarà possibile registrarsi al link: https://www.upra.org/landing/sindone-2021/. Prenotazioni aperte fino al 27 marzo 2021. Dopo la registrazione verrà inviato il link per poter visitare la mostra online nella lingua richiesta al momento della registrazione. La registrazione e la visita sono gratuite.