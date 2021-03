Coronavirus Covid-19: ministero Salute, stamattina Speranza ha incontrato Figliuolo e Curcio per aggiornamento su campagna vaccinale

Questa mattina al ministero della Salute si è svolta una riunione con il ministro, Roberto Speranza, il commissario straordinario all’emergenza Covid-19, generale Francesco Figliuolo, il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, e i vertici di Istituto superiore di sanità, Consiglio superiore di sanità, Aifa e Agenas. “Sono stati esaminati i numeri aggiornati della campagna vaccinale con la crescita degli ultimi giorni, che ieri ha visto 160.053 somministrazioni e il superamento del milione di vaccinazioni per le persone over 80”, spiega una nota del ministero della Salute, appena diffusa. “Affrontata al tavolo anche la circolare diramata ieri dal ministero della Salute che prevede una dose unica per i soggetti che hanno avuto un’infezione da Sars-CoV-2”, aggiunge la nota.