Povertà assoluta: Istat, nel 2020 ha interessato un milione di persone in più sul 2019. Oltre 2 milioni le famiglie coinvolte (+335mila)

Nel 2020 le famiglie in povertà assoluta ammontano ad oltre 2 milioni (il 7,7% del totale, da 6,4% del 2019, +335mila) per un numero complessivo di individui pari a circa 5,6 milioni (9,4% da 7,7%, ossia oltre 1 milione in più rispetto all’anno precedente). È quanto emerge dalle stime preliminari della povertà assoluta per l’anno 2020 diffuse oggi dall’Istat insieme alle stime preliminari delle spese per consumi delle famiglie.

Stando ai dati diffusi, nel 2020, l’incidenza di povertà assoluta cresce soprattutto tra le famiglie con persona di riferimento occupata (7,3% dal 5,5% del 2019). Si tratta di oltre 955mila famiglie in totale, 227mila famiglie in più rispetto al 2019. Tra queste ultime, oltre la metà ha come persona di riferimento un operaio o assimilato (l’incidenza passa dal 10,2 al 13,3%), oltre un quinto un lavoratore in proprio (dal 5,2% al 7,6%).

“L’incremento della povertà assoluta – spiega l’Istat – è maggiore nel Nord del Paese e riguarda 218mila famiglie (7,6% da 5,8% del 2019), per un totale di 720mila individui. Peggiorano anche le altre ripartizioni ma in misura meno consistente. Il Mezzogiorno resta l’area dove la povertà assoluta è più elevata: coinvolge il 9,3% delle famiglie contro il 5,5% del Centro”.