Tv2000: “Allievi”. Anelli (rettore Cattolica), “specializzandi risorsa preziosa per la sanità del Paese”

“Nel corso di quest’anno, reso particolarmente arduo e drammaticamente impegnativo anche dalle inevitabili limitazioni dei contatti diretti tra pazienti, familiari e amici, con l’intento di contenere il dilagare del virus Covid-19, i nostri medici specializzandi hanno avuto modo di esprimere con particolare attenzione e abnegazione il connubio tra professionalità e sensibilità umana, offrendo un contributo inestimabile anche sotto questo delicato profilo”. Così Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, intervenuto oggi alla presentazione, presso il Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, della docu-serie di Tv2000 dedicata ai medici specializzandi della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Ateneo che operano all’interno del Gemelli. Sette puntate in onda su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) dal 15 marzo in seconda serata. Giovani medici che, osserva Anelli richiamando la “umanità trascendente”, tratto caratteristico della formazione impartita in Cattolica, “sono una risorsa preziosa per la sanità del nostro Paese e – per il loro entusiasmo e desiderio di crescere – un valore a lungo termine, che travalicando il solo ambito medico, conferisce fiducia e speranza all’intera società”.

“Un osservatorio privilegiato, un laboratorio originale, un’esperienza genuina, senza filtri”: Rocco Bellantone, preside della Facoltà di Medicina e chirurgia della Cattolica, definisce in questi termini “Allievi”. “Questi giovani – prosegue – ci ricordano che l’atto medico ed il lavoro di corsia sono prima di tutto un atto umano. Ed è proprio l’umanità, soprattutto in questo tempo di pandemia che ha reso tutti più vulnerabili, a manifestarsi quale priorità nell’esercizio della professione medica molto più che in passato”.