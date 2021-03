Quaresima: “Più forte della morte è l’amore”, libro di meditazioni e preghiere per la Settimana Santa di padre Francesco Patton

“Un utile strumento per accompagnare e guidare la riflessione e la meditazione; un vero e proprio corso di esercizi spirituali che presbiteri, consacrati, ma anche laici e comunità, possono intraprendere per riscoprire il proprio discepolato, contemplando la croce di Cristo e l’amore con cui Egli l’ha abbracciata”. Con queste parole il card. Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese orientali, presenta “Più forte della morte è l’amore”, libro di meditazioni e preghiere per la Settimana Santa (edizioni Terrasanta) scritto da padre Francesco Patton, custode di Terra Santa. La pubblicazione di questo volume, ricorda il prefetto, “avviene nel contesto di un anno segnato dalla pandemia, che ha messo in ginocchio il mondo intero, colpendo indistintamente poveri e ricchi, giovani e anziani di tutti i Paesi. Anche la Terra Santa di Gesù ne ha fatto esperienza”. Tuttavia “il Signore non ha cessato di starci accanto” così che “tutti possiamo accogliere la nostra croce come esperienza non di sofferenza fine a se stessa, ma come luogo di comunione profonda con Colui che ha scelto di entrare nel mistero del dolore della morte di ogni uomo, anche in questo tempo di prova”. L’itinerario interiore suggerito da questo testo, aggiunge il card. Sandri, “che offre anche preziose indicazioni metodologiche – quasi una scuola di preghiera –, ci porti a riabbracciare la Croce di Gesù, a sentire la presenza materna di intercessione della Madre cui siamo stati affidati sul Gòlgota, a riconoscere la presenza del Signore nello spezzare il pane e nella comunità dei fratelli”.

“Confrontarci col mistero della passione significa arrivare al cuore della vita di Gesù, ma anche al cuore della nostra vita cristiana – afferma l’autore, il custode di Terra Santa, Francesco Patton -. La proposta di queste riflessioni vuol essere un’occasione per andare al cuore della nostra fede e lasciarci condurre dallo stesso Gesù a fare una lettura pasquale, caratterizzata dalla speranza, della nostra vita, del tempo in cui ci troviamo, della comunità ecclesiale di cui facciamo parte”. Ogni riflessione è preceduta da una preghiera tratta dal Messale e dai brani evangelici ai quali fa riferimento. Al termine di ogni riflessione è proposta anche una traccia per l’approfondimento personale e tutto si conclude nuovamente con una preghiera. In tema di riflessioni quaresimali, sempre scritto dal custode Patton, è “Via Crucis” un sussidio per vivere la Via Crucis a Gerusalemme, nei luoghi della passione di Cristo (edizioni Terrasanta).