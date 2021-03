Otto marzo: VatiVision, sulla piattaforma il film “Jerusalem, sogni e realtà” per celebrare il coraggio di 8 donne promotrici di pace

In occasione della Giornata internazionale della donna, in cui si ricordano le conquiste sociali e politiche delle donne e si rafforza la lotta contro violenze e discriminazioni, la piattaforma di video on-demand VatiVision sceglie di celebrare il coraggio di 8 donne promotrici di pace in Israele con il film “Jerusalem, sogni e realtà: donne di fede per la pace” che ne racconta la storia, i sogni e le motivazioni.

Il progetto “Donne di fede per la pace”, insignito nel 2017 del “Leone D’Oro per la pace”, nasce nel 2009 grazie a Lia Beltrami, regista cattolica, e Hedva Goldschmidt, ebrea ortodossa e distributrice cinematografica. L’obiettivo è promuovere il ruolo delle donne nel dialogo inter-religioso per creare e mantenere la pace. Spiega la regista Lia Beltrami: “Siamo noi (donne, ndr) che introduciamo i figli alla vita, che insegniamo loro le prime parole, che possono essere d’amore o di odio, siamo noi che generiamo e noi che dobbiamo ‘generare alla pace’”.

In seguito, il progetto “Donne di fede per la pace” cresce fino a coinvolgere 8 esponenti di 5 comunità religiose presenti a Gerusalemme: alle fondatrici si aggiungono Adina Bar Shalom, insegnante israeliana; Faten Zenati, attivista islamica e fondatrice di un centro culturale aperto a ebrei e musulmani in Palestina; Nuha Farran, avvocato a Haifa e promotrice di percorsi di sviluppo per le donne cristiane; Basema Halabi, araba ed esponente della minoranza religiosa drusa; Suha Ibrahim e Tehila Bar Shalom, entrambe impegnate in progetti a favore delle donne beduine. Il gruppo inizia a lavorare insieme, superando ostacoli culturali e di genere, rompendo i muri del pregiudizio e trovando nuovi modi di costruire un dialogo attraverso azioni concrete nelle zone di conflitto.

Il primo incontro tra le partecipanti avviene a Trento nel 2010. Nel 2012 vedono il sindaco di Gerusalemme, Nik Barkat, in presenza di una delegazione italiana. Nel 2014 sono di nuovo a Gerusalemme per il primo colloquio pubblico. L’iniziativa è un momento importante per presentare il percorso di “Donne di fede per la pace” e riflettere sulle possibilità di dialogo. In questa occasione, la casa di produzione fondata da Lia Beltrami – Aurora Vision – realizza il film documentario “Jerusalem, sogni e realtà”.

Inoltre, da oggi, 4 marzo, sulla piattaforma VatiVision sarà possibile accedere gratuitamente a “Prayer”, cortometraggio realizzato da Lia Beltrami nel 2016 per la Santa Sede con alcune delle donne del gruppo a Betlemme e Gerusalemme.