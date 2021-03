Cambiamenti climatici: ministero Transizione ecologica, al via il concorso fotografico “Uno scatto per la natura”

Al via domani, 5 marzo, il concorso fotografico “Uno scatto per la natura”, che invita giovani fotografi a raccontare l’ambiente con un proprio scatto originale. Obiettivo dell’iniziativa è “sensibilizzare gli under30 sui temi della Natura e raccontare un patrimonio naturale, quello italiano, unico al mondo per biodiversità”.

Il concorso rientra nelle iniziative in vista della Pre-Cop26 e della Youth for Climate (dal 28 settembre al 2 ottobre 2021, a Milano), quando circa 400 giovani provenienti da tutto il mondo saranno protagonisti di una fase negoziale sugli strumenti di lotta ai cambiamenti climatici.

L’iniziativa è promossa dal ministero della Transizione ecologica e da Afni (Associazione fotografi naturalisti italiani).

I partecipanti dovranno caricare sul sito https://unoscattoperlanatura.it/ i propri scatti. Il concorso è articolato in sette sezioni: paesaggio, mammiferi, uccelli, anfibi e rettili, altri animali, piante e funghi, uomo e natura. I partecipanti verranno divisi in due categorie: dai 12 ai 17 anni e dai 18 ai 30 anni. Per ogni categoria di entrambe le fasce di età ci saranno un vincitore e 4 fotografi segnalati dalla giuria, composta da naturalisti e fotografi: Marco Colombo, Elisa Confortini, Isabella Tabacchi, Stefano Unterthiner.

Tutti gli autori vincitori e segnalati, riceveranno il libro del concorso che raccoglie tutte le foto premiate e l’abbonamento alla rivista Asferico, la rivista ufficiale dell’Afni.