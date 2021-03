Bambini con disabilità: Uildm, venerdì un live con artisti e sostenitori insieme per difenderne il diritto al gioco

Musica, solidarietà e voglia di stare insieme saranno gli ingredienti del Digital Concert organizzato da Uildm (Unione italiana lotta aòla distrofia muscolare) per difendere il diritto al gioco dei bambini con disabilità. Venerdì 5 marzo alle 20 tanti amici e sostenitori di Uildm saliranno sul palco per raccontare con la loro musica e testimonianza la possibilità di un mondo più inclusivo e aperto alle differenze.

L’evento è il secondo del format “Inclusione, un gioco da ragazzi”, quattro live promossi da Uildm per sostenere il progetto “A scuola di inclusione: giocando si impara”, per installare giostre e giochi che permettono a bambini con disabilità di giocare insieme ai propri coetanei. Il palcoscenico digitale accoglierà tante persone che hanno trasformato i loro sogni in musica, in bellezza, in impegno per gli altri. Saranno ospiti di Uildm la blues woman Elli De Mon; Raffaella Bedetti, mamma di un bambino con l’atrofia muscolare spinale; l’artista indie-folk Damien McFly; l’influencer e modella con disabilità Benedetta De Luca; la chitarrista e cantautrice Erin; Salvatore Leonardo, volontario e presidente della Sezione Uildm di Napoli. Chiuderà la serata la rock band i Ladri di carrozzelle. A condurre la serata saranno Stefania Pedroni, vice presidente nazionale Uildm, e la giornalista Valentina Bazzani.