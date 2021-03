Lituania: Anno della famiglia, celebrazioni in tutte le diocesi e traduzione della Amoris laetitia in lingua locale

Le famiglie della Lituania sono invitate a collegarsi il 19 marzo all’evento di apertura dell’anno dedicato alla famiglia che si svolgerà in Vaticano. Lo stesso giorno, il vescovo Jonas Ivanauskas presiederà una celebrazione nella cattedrale della Trasfigurazione del Signore, a Kaišiadorys (Kaunas). In tutte le diocesi i vescovi presiederanno messe dedicate a questo particolare evento, come mostra il programma delle iniziative predisposto dal Liietuvos Seimas Centras (Lsc), la rete dei centri lituani per la famiglia. Il 21 marzo la messa presieduta dall’arcivescovo Gintaras Grusas, a Vilnius, sarà trasmessa in diretta televisiva. Tutte le messe saranno comunque fruibili in streaming. Il 19 marzo sarà inoltre pubblicata la traduzione lituana della Amoris laetitia sul sito del Lsc. “Papa Francesco vorrebbe che Amoris laetitia – il messaggio della gioia dell’amore – raggiungesse ogni famiglia nel mondo”, si legge sul sito. “Quindi invitiamo tutti a leggere l’esortazione del Papa”.