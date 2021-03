Tv2000: una programmazione speciale per la Giornata nazionale per le vittime del Covid (18 marzo)

Tv2000 dedica una programmazione speciale per la Giornata nazionale per le vittime del Covid che si celebra il 18 marzo. Mercoledì 17 marzo alle 20.50 l’emittente della Cei trasmette il Rosario dalla basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo, città “simbolo della pandemia che ha colpito l’Italia, presieduto dal vescovo della diocesi mons. Francesco Beschi (anche su InBlu2000 e Facebook)”. A seguire alle 21.40 in diretta lo speciale “Covid 19, la memoria e la speranza”, condotto da Paola Saluzzi. Tra gli ospiti in studio: il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei; il giornalista Ferruccio De Bortoli; lo scrittore e giornalista Gigi Riva; prof. Massimo Antonelli, direttore del Dipartimento di emergenza, anestesiologia e rianimazione del Policlinico Gemelli di Roma. Collegamenti con Codogno per “tornare lì dove tutto è cominciato un anno fa, con il vescovo di Bergamo, mons. Francesco Beschi e il vescovo di Pinerolo, mons. Derio Olivero”.

A seguire in onda il documentario “Covid-19, la tempesta di Clusone” di Giorgio Brancia, Vito D’Ettorre e Elena Di Dio. Clusone è un piccolo paese della bergamasca dove fra febbraio e marzo dello scorso anno sono morti tanti cittadini quanti normalmente ne muoiono in un anno intero. A raccontare la vita del paese che ha visto scomparire pezzi della propria comunità anche il rettore di Bergamo Remo Morzenti Pellegrini, originario di Clusone; il sindaco Massimo Morstabilini; il parroco don Giuliano Borlini; la presidente del coro Simona Visinoni. Giovedì 18 marzo, invece, in seconda serata Tv2000 trasmette il documentario “Ritorno in apnea”, curato dalla giornalista e regista bergamasca Anna Maria Selini. Un viaggio nella provincia di Bergamo, la più flagellata dalla prima ondata della pandemia. La regista che ormai da anni vive a Roma, ritorna a casa per capire e raccontare il momento difficile che la sua terra sta attraversando.