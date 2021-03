San Giuseppe: Tv2000, da oggi al 18 marzo in preparazione della festa meditazioni del card. De Donatis “Con cuore di Padre”

Tv2000, da oggi al 18 marzo, alle ore 12.20, subito dopo il Tg2000, trasmette il triduo di meditazioni del vicario del Papa per la diocesi di Roma, il card. Angelo De Donatis, in preparazione alla festa di San Giuseppe dal titolo “Con cuore di Padre”. L’iniziativa si inserisce nell’anno dedicato a San Giuseppe, indetto da Papa Francesco lo scorso 8 dicembre, nel giorno in cui ricorrevano i 150 anni del decreto Quemadmodum Deus, con il quale il beato Pio IX dichiarò il santo patrono della Chiesa cattolica.