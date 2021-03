Italia-Germania: conversazione tra Mattarella e Steinmeier. “Cooperazione tra Comuni rilevante per tessuto sociale”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente federale tedesco, Frank-Walter Steinmeier, hanno avuto oggi “una cordialissima conversazione telefonica in occasione”, tra l’altro, della pubblicazione del bando di concorso del “Premio dei presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania”. Ne dà notizia il Quirinale spiegando che i due Capi di Stato “hanno annunciato l’istituzione di un Premio dei presidenti per il rafforzamento dei gemellaggi comunali tra la Germania e l’Italia il 17 settembre 2020, in occasione del loro incontro a Milano. Con questo premio, è desiderio dei due Capi di Stato rendere omaggio alla cooperazione italo-tedesca e onorare iniziative di gemellaggio orientate al futuro, nonché premiare e promuovere gemellaggi e progetti di tipo particolarmente innovativo”.

In questa occasione prosegue la nota, Steinmeier e Mattarella “invitano i Comuni tedeschi e italiani a concorrere al premio e così contribuire ad approfondire ulteriormente i molteplici contatti interpersonali e istituzionali esistenti tra i due Paesi”.

“Attribuiamo grande importanza a questo tessuto di amicizia e cooperazione che c’è tra i nostri Comuni, che coinvolge le cittadinanze di questi comuni e quindi parte rilevante del tessuto sociale dei nostri due Paesi”, ha affermato Mattarella. Per Steinmeier, “i gemellaggi tra città sono manifestazione vissuta dell’intima amicizia italo-tedesca e della coesione in Europa. Di ciò – specie in tempi difficili come quelli della pandemia – sono molto grato. Abbiamo necessità dei nostri gemellaggi anche in futuro, anzi ce ne servono idealmente ancora di più!”.

Il riconoscimento è volto a premiare gemellaggi e progetti tra Comuni in Germania e Italia soprattutto nei settori cultura, giovani e impegno civico, innovazione e coesione sociale. L’iniziativa ha una dotazione complessiva di 200.000 euro, per premi fino a 50.000 euro a progetto, finanziati in parti uguali da entrambi i Governi. La cerimonia pubblica di premiazione è prevista nel corso del 2021.