Università Cattolica: Anelli (rettore), “ragione e sapere plurale fattori di crescita e libertà personale e comunitaria”

L’Università Cattolica “rivendica il ruolo della ragione e il valore di un sapere plurale” come “fattori di crescita e libertà”. Così il rettore Franco Anelli, nel Messaggio per la 97ª Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore che ricorre domenica 18 aprile sul tema “Un secolo di storia davanti a noi”, da oggi on line sulla Media House dell’Ateneo. Anelli ne richiama la “missione educativa, scientifica e culturale che, cristianamente orientata” è sempre volta “a operare una sintesi vitale tra fede e scienza”, e l’importanza di “un’azione consapevole della trascendenza della Rivelazione cristiana e nello stesso tempo rispettosa dell’autonomia e dello statuto epistemologico delle singole discipline scientifiche”.

Un filo conduttore che, “legando il nostro passato al presente, ci proietta fiduciosi incontro al futuro, e che assume ulteriore attualità in un contesto oggi condizionato sia da una preoccupante svalutazione sociale della conoscenza, sia dalla crescente inquietudine sulle possibili e necessariamente nuove declinazioni dell’umanesimo, messo alla prova dai tanti mutamenti in corso”. In questo senso, conclude Anelli, l’Università Cattolica, “testimoniando il valore di una cultura tesa alla ricerca della verità e alimentata dalla fede, rivendica il ruolo della ragione e il valore di un sapere plurale (purché fondato) come fattori di crescita e libertà personale e comunitaria. E lo fa promuovendo un’idea integrale della persona e delle sue relazioni con l’ambiente quale presupposto indispensabile per costruire una società e un’economia rispettose della dignità di ogni essere umano e dell’intero creato”.