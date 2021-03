Università Cattolica: Anelli (rettore), il centenario in tempo di Covid “è ancor più occasione emblematica per riflettere sulla nostra missione e sugli scenari futuri”

“L’anniversario che l’Università Cattolica celebra in questo 2021 scolpisce un momento simbolico nella storia del progetto ideale, culturale, sociale e di fede, che è allo stesso tempo la storia di coloro che lo hanno pensato e realizzato: persone cui si deve non solo la fondazione e la crescita dell’Ateneo, ma la partecipazione e condivisione, nel ruolo di docenti, personale e studenti, a una grande opera, che oggi può rivendicare l’importanza e l’originalità del proprio contribuito allo sviluppo del nostro Paese”. Lo scrive il rettore Franco Anelli, nel Messaggio per la 97ª Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore che ricorre domenica 18 aprile sul tema “Un secolo di storia davanti a noi”, da oggi on line sulla Media House dell’Ateneo.

“Certamente – osserva Anelli – avevamo immaginato uno scenario diverso; ma il centenario non attende” e “differirne la celebrazione sarebbe stata una fuga dalla realtà non all’altezza della nostra storia secolare”. Pertanto, “questo centenario rappresenta, forse ancor più intensamente che in un tempo ‘normale’, un’occasione emblematica per riflettere sulla nostra missione e sui nuovi scenari nei quali attuarla”.

Quest’anno la Giornata “giunge dopo che il processo di beatificazione di Armida Barelli ha conosciuto un decisivo passo in avanti”, osserva ancora il rettore evocando i tratti caratteristici della fondatrice : “esemplare caratura spirituale che si unisce in una speciale sintesi con le doti di tenacia e lucidità organizzativa che l’hanno resa protagonista non solo della nascita e del consolidamento della Cattolica nei suoi primi difficili anni, ma della ridefinizione del ruolo delle donne nella società, e in particolare, nella comunità dei cattolici, ponendo particolare accento proprio sull’accesso all’educazione e alla conoscenza quale strumento di crescita della persona”. In Armida Barelli, conclude il rettore dell’Ateneo, “possiamo trovare ancora oggi una fonte di ispirazione: nel suo esempio c’è infatti la risposta a quella che il Santo Padre definisce la tentazione della rigidità causata dalla paura dei cambiamenti”.