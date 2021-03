Dl Sostegni: De Palo (Forum Famiglie), “si tenga conto del numero di figli per tutte le misure in programma”

“Leggiamo che il decreto legge Sostegni aumenterà i finanziamenti per il Reddito di emergenza e fornirà congedi parentali e voucher baby-sitter alle famiglie con figli. Siamo convinti che, a differenza di quanto avvenuto con i decreti varati per i lockdown precedenti, adesso sia necessario che tutte le misure contenute all’interno del decreto legge vengano calibrate tenendo conto, in modo sostanziale ed equo, del numero dei figli per ogni famiglia”. Lo afferma il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, sulle novità relative alla bozza di Dl Sostegni, in via di definizione da parte del Governo Draghi. “Anche considerando che la nascita e la presenza di uno o più figli – aggiunge De Palo – è tra i principali fattori di povertà in Italia. Per questo, chiediamo di aumentare il valore delle misure al crescere del numero dei figli”.